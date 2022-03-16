وزير الدفاع الإيطالي: روما تريد استمرار الحوار بين الأطراف الليبية

قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، إن بلاده تريد الاستمرار على طريق الحوار بين الأطراف في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح على هامش زيارته إلى تونس، بالتزامن مع انعقاد اللجنة العسكرية المشترة الإيطالية – التونسية، أمس الثلاثاء، نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وتناول غويريني، خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الدفاع التونسي عماد مميش، التعاون العسكري بين البلدين والوضع الإقليمي خصوصا في ليبيا والساحل الأفريقي، حيث أكد الوزير الإيطالي أهمية تعاون البلدين من أجل أمن منطقة البحر المتوسط.

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كما ناقش غويريني مع نظيره التونسي تفاصيل التعاون العسكري الثنائي، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك صناعات وتكنولوجيا متقدمة في قطاعات الطيران والمروحيات وبناء السفن وأنظمة الدفاع.