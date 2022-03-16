طقس اليوم.. أجواء متقلبة إلى معتدلة على مختلف مناطق ليبيا

تبقى الأجواء متقلبة على مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة قد تسبب هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة، بينما يبقى الطقس معتدلاً على بقية المناطق.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة، أما الرياح فشرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة و تكون قوية على بعض المناطق قد تتجاوز (70) كم /س مما يسبب إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19 – 25) مْ, وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على غالبية المناطق.

وفي مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده؛ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الجمعة على بعض المناطق مع احتمالية هطول أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق ما بين (13 – 19) مْ, وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.

وتكون السماء صافية في مناطق الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، مع ظهور بعض السحب تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار متفرقة. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة الى قوية قد تتجاوز سرعتها (70) كم /س على بعض المناطق مما يسبب إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (22 – 29) مْ، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد على غالبية المناطق.

وفي الكفرة- السرير- تازربو؛ تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية. وتشهد درجات الحرارة القصوى ارتفاعًا خلال اليومين القادمين متراوحة بين (19-21) مْ.

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