الميهوب: ستيفاني تسعى لعرقلة الحل الليبي-الليبي

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال المهيوب، أن “مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تسعى لعرقلة الحل الليبي- الليبي، من أجل الإبقاء على مسار الأزمة الليبية تحت سيطرة البعثة”.

وقال «الميهوب» في تصريح صحفي، إنه “رغم هذه المحاولات ستدخل الحكومة الجديدة إلى طرابلس”، لافتا إلى أن “التشويش الحاصل في الوقت الراهن حول المشهد في ليبيا تقف خلفه ستيفاني”.

وأضاف أن “ستيفاني ترغب في أن يكون أي سيناريو للحل بيدها، خاصة في ظل شبهات قد تطال البعثة الأممية حول علاقتها بحكومة الدبيبة”.

وحذر «الميهوب» من “الخوض في الحديث عن قوانين أو أي أمور من اختصاص مجلس النواب”.

وطالب “بضرورة التحقيق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن انحياز البعثة الأممية للطرف الذي يملك «المال»”.

وختم موضحًا أن “ويليامز لا ترغب في الحل والاتفاق الذي جرى بين الليبيين وانبثقت عنه الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا”.