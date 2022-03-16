بوينو: إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها من ليبيا لتكون بديلًا عن الغاز الروسي

ليبيا – رأى المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو أن أوروبا سوف تتأثر كثيرًا بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا لاعتمادها على أكثر من 40% من الغاز الروسي.

بوينو لفت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن هناك محادثات بين ليبيا وإيطاليا في هذا الصدد، مع زيارات على أعلى مستوى للتحرك العاجل، ويتوقع تحرك عدد من الدول الأوروبية للاستثمار في النفط الليبي.

وبين أن إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها من ليبيا لتكون بديلًا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما نسبته بنحو 50% خلال شهرين.

يشار إلى أن تصريحاته تأتي بعد الازمة العالمية بين روسيا وأكرانيا وإعلان أمريكا وعدد من الدول الأوروبية مقاطعة الغاز والنفط الروسي، حيث اتجهت الأنظار إلى أفريقيا وليبيا خاصة، نظرًا لإنتاجها الوفير بالإضافة إلى قربها إلى الشواطئ الأوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية