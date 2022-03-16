وزارة الحكم المحلي تلزم المخابز باستخدام الموازين

أصدر وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي قراره رقم (999) لسنة 2022 بشأن إلزام المخابز باستخدام الموازين.

كما تضمن القرار تكليف عناصر الحرس البلدي بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وذلك تطبيقًا لتوجيهات رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المتعلقة بضبط صناعة رغيف الخبز، والعمل على وضع حد للغش التجاري في وزن رغيف الخبز.

جديرٌ بالذكر أن أسعار الدقيق والقمح ارتفعت مؤخرًا على خلفية الحرب الروسي الأوكراني، مما زاد التكهنات بشأن أزمة قادمة، في حال طال أمد هذه الحرب.

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