امطير: محاربة غلاء الأسعار تتم بتقنين العمالة الوافدة

رأت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن غلاء الأسعار يُحارب بتقنين العمالة الوافدة.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مواجهة الغلاء لا يكون بصرف مستحقات مفرغ منها والحكومة هذه والحكومات السابقة يجب أن تحاسب عليها”.

وأضافت “غلاء الأسعار يجب أن توضع له خطة متكاملة وأولها تعديل سعر الصرف ومحاسبة كل من سولت له نفسه باستيراد مواد مخالفة لما قدمه عندما تحصل على الاعتماد”.

وتابعت “غلاء الأسعار يحارب بتقنيين العمالة الوافدة والتي سيطرت على المحلات والمخابز وأصبحت تضارب بقوت الليبيين بأموالهم (أموال الإعتمادات)”.