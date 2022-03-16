مخاطبا قيس سعيد.. غويريني: روما تريد استمرار الحوار بين الأطراف الليبية

العنوان-تونس

قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، إن بلاده تريد الاستمرار على طريق الحوار بين الأطراف في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح على هامش زيارته إلى تونس، بالتزامن مع انعقاد اللجنة العسكرية المشترة الإيطالية – التونسية، أمس الثلاثاء، نقلته الرئاسة التونسية.

وتناول غويريني، خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الدفاع التونسي عماد مميش، التعاون العسكري بين البلدين والوضع الإقليمي خصوصا في ليبيا والساحل الأفريقي، حيث أكد الوزير الإيطالي أهمية تعاون البلدين من أجل أمن منطقة البحر المتوسط.

كما ناقش غويريني مع نظيره التونسي تفاصيل التعاون العسكري الثنائي، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك صناعات وتكنولوجيا متقدمة في قطاعات الطيران والمروحيات وبناء السفن وأنظمة الدفاع.