مكافحة الأمراض: 129 إصابة و7 حالات وفاة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، من بينها 116 حالة حرجة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 500 ألف و627 حالة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 665، عن تعافي 814 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 485 ألفًا و 405 حالات تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 6,361.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 8,8%، وذلك بعد فحص 1,469 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2,189,571 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1,112,795 شخصًا، وعدد من حصلوا على الجرعة التعزيزية 85,033 شخصًا.

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