طبرق تقرر منع خروج المواد الغذائية الأساسية من المدينة

العنوان-طبرق

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بو الخطابية، منع خروج أي مواد غذائية أساسية من الدقيق والزيوت وغيرها إلى خارج المدينة. مشيرا إلى أن البلدية في أزمة حقيقة من نقص السلع خاصة في شهر رمضان المبارك.

وحذر بو الخطابية تجار الجملة من استغلال المواطن عبر رفع الأسعار أو التخزين، مشددا على أصحاب مصانع الدقيق الواقعة في نطاق البلدية، بعدم نقل الدقيق خارج نطاق البلدية عبر البوابات الجنوبية والغربية.

وولفت بوالخطابية إلى أن لجنة مشكلة من الحرس البلدي، والدعم المركزي، ومكتب الاقتصاد والإصحاح البيئي. ستتولى التفتيش على المخازن والمتاجر الكبيرة وتجار الجملة، للاطلاع على مخزون السلع الأساسية ومراجعة فواتير الاستيراد.

ولم يمنع بو الخطابية تجار المدن الأخرى من استيراد السلع الأساسية من مصر المجاورة أو من غيرها. ونقلها إلى مدنهم عبر طبرق.