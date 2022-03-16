يوسف الفرجاني: من الواضح اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة

أكد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني أن تصريحات السفير الأمريكي توضح أن الولايات المتحدة في الطريق الصحيح.

وقال الفرجاني في تصريح لشبكة “لام”، إن تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، احترمت قرارات البرلمان بتغيير الحكومة، لتعثر الانتخابات ولانتهاء أجلها يوم 24 ديسمبر، وسحب الثقة منها في أكتوبر الماضي.

وأضاف أنه من الواضح اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وذلك بالإشارة إلى عدم رغبتها مدّ أجل حكومة الدبيبة، موضحًا أن الولايات المتحدة احترمت رغبة ممثلي الشعب الليبي بتأيدها نبذ العنف.