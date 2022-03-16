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أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الاربعاء

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقرار لاسعار بيع العملات الاجنبية امام  الدينار الليبي في السوق الموازية 

وفيما  يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي من داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاربعاء 16 – 3 – 2022

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة 

  1 دولار =  4.97  دينار  ليبي

 1 يورو =  5.40 دينار  ليبي 

1 جنيه استرليني 6.35 دينار  ليبي

1 دينار ليبي = 0.60 دينار تونسي ( في بن قردان )  

حوالات دبي =  4.98 دينار  ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء فتعتبر  مستقرة مع إنخفاض أو إرتفاع طفيف وكانت كما يلي : 

  الدولار الامريكي = 4.6601 دينار ليبي  

 اليورو :  5.1144 دينار ليبي 

الجنيه الاسترليني 6.0837 دينار ليبي 

الفرنك السويسري = 4.9596 دينار ليبي     

100 ين ياباني =  3.94 دينار ليبي 

 الريال السعودي =  1.2421 دينار ليبي 

الدرهم الاماراتي = 1.2687 دينار ليبي 

الدينار التونسي = 1.5689 دينار ليبي

 الدرهم المغربي = 0.4772 دينار ليبي 

 الليرة التركي = 0.3163 دينار ليبي 

الايوان الصيني = 0.734 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

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