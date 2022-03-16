التومي: على المخابز الالتزام بالموازين

أصدر بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة المؤقتة، قرارًا يُلزم المخابز باستخدام الموازين، لضبط صناعة رغيف الخبز.

وجاء في نص القرار رقم (999) لسنة 2022، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، بشأن إلزام المخابز باستخدام الموازين، بـ “تكليف عناصر الحرس البلدي بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، المتعلقة بضبط صناعة رغيف الخبز والعمل على وضع حد للغش التجاري في وزن رغيف الخبز.

وكان ‏رئيس نقابة الخبازين في بنغازي محمود العريبي، قد صرح في وقت سابق أن “جميع المخابز في البلدية مقفلة لمدة يومين”.

وقال «العريبي» في تصريح صحفي ، إن “سبب الإقفال أن جهاز “البحث الجنائي” فرض تسعيرة على المخابز ببيع 5 أرغفة الخبز بدينار.

وأردف أن “هذا القرار يخالف قرار وزير الاقتصاد القاضي ببيع أربعة أرغفة بدينار”، معقبًا أن “التسعيرة التي فرضها «البحث الجنائي» لا تناسب أصحاب المخابز؛ بسبب غلاء قنطار الدقيق الذي وصل إلى 300 دينار، وهناك رسوم العمال والوقود، ومواد العجين”.

وأشار «العريبي» إلى أن “البحث الجنائي يقبض ويحبس من يخالف تسعيرته، بينهم 3 من أبنائي تم القبض عليهم ووضعهم في الحجز”.

وأوضح أن “البحث الجنائي يقول إن ما قام به تعليمات من المحامي العام، والأخير يقول إنه أصدره تعليماته بمراقبة الأسعار فقط”.