مركز الطب العالمي بمصر يبدي استعداده لعلاج مرضى الأورام الليبيين

ليببا – أجرى وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة تصريف الأعمال توفيق الدرسي رفقة أعضاء اللجنة المكلفة بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، زيارة إلى مركز الطب العالمي بجمهورية مصر، وذلك للتعرف علي إمكانيات المركز وجاهزيته، تمهيدًا للتعاقد معه لعلاج مرضى الأورام الليبيين باستخدام الجراحة الإشعاعية الجاما نايف، وتقنية المسح الذري.

المركز أبدى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة استعداده لاستقبال مرضى الأورام، والزراعات المختلفة، على أن تتم معاملة المريض الليبي إسوة بالمريض المصري، بموجب الاتفاقيات المبرمة سابقًا بين وزارتي الصحة الليبية والمصرية.

وعلى نحو متصل، بحثت اللجنة الموفدة مع إدارة المركز، التعاون في مجال الأطباء الزوار دعمًا لبرنامج توطين العلاج بالداخل، وللاستفادة من خبرات الأطباء الزوار في تدريب الكوادر الطبية الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية