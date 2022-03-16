وزير الرياضة بالحكومة الليبية يؤدي اليمين القانونية

أدى وزير الرياضة بالحكومة الليبية عبدالسلام عبدالله غويلة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة ليباشر مهامه، اعتبارًا من الثلاثاء.

وكان عددٌ من وزراء الحكومة الليبية قد أدوا اليمين الدستورية بعد أيام من الجلسة الرسمية المخصصة لأداء اليمين؛ بسبب تعذر وصولهم جراء غلق المجال الجوي فضلاً عن التهديدات التي طالت الوزراء.

جديرٌ بالذكر، أن باشاغا أكد عزمه اتخاذ تدابير وخطوات لتسلم السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون، بعد رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.

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