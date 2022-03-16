وزير الدفاع الإيطالي: بلادي تريد استمرار الحوار بين الأطراف الليبية

جدد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني، دعم بلاده لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى رغبتها في مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية.

وقال غويريني في تصريحات صحفية: “إيطاليا تريد مواصلة مسار الحوار بين الأطراف الليبية وضمان دعمها لعملية الاستقرار في ليبيا”، بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأضاف خلال الدورة الثالثة والعشرون للجنة العسكرية المختلطة الإيطالية التونسية في تونس: “يجب تحليل الانقسام المستمر للإطار السياسي والمؤسسي الليبي”.

وتابع “إيطاليا مستعدة لمواصلة مسار الحوار بين الأطراف وضمان الدعم الإيطالي لعملية تحقيق الاستقرار”