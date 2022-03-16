المشري خلال لقائه السفيرة البريطانية يشدد على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية متفق عليها

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أمس الثلاثاء سفيرةَ بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، بحضور نائبي المشري مسعود عبيد وعمر بوشاح.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية والتسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات.

بدوره، شدد المشري على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار،

كما تطرق الجانبان أيضًا إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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