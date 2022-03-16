نورلاند يلتقي قزيط وحبيب.. ويؤكد على ضرورة إعادة الزخم للانتخابات

التقى السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بعضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وحسن حبيب؛ لمناقشة الجهود المبذولة لإيجاد قاعدة دستورية وإعادة الزخم للانتخابات.

وأكدت السفارة الأميركية في ليبيا عبر تغريدة لها مواصلة الانخراط مع جميع الأطراف لمساعدة ‫ليبيا على المضي للانتخابات التي يستحقها الشعب الليبي، بحسب ما جاء في التغريدة.

يذكر أن نورلاند قد أجرى زيارة إلى القاهرة مؤخرًا، التقى خلالها مسؤولين مصريين، ناقش معهم الوضع الليبي الراهن وسبل التعاون المشترك؛ لإيجاد حل للأزمة الحالية.

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