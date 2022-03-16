الميهوب مهاجما: ويليامز تقف مع من يملك المال ولا ترغب في اتفاق الليبيين

اتهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، طلال الميهوب، المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، بالوقوف خلف التشويش الحاصل في الوقت الراهن حول المشهد في البلاد، إذ أنها لا ترغب في الحل والاتفاق الذي جرى بين الليبيين وانبثقت عنه الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وترغب في أن يكون أي سيناريو للحل بيدها، خاصة في ظل شبهات قد تطال البعثة في ليبيا حول علاقتها بحكومة الدبيبة، على حد قوله.

وأضاف الميهوب أنه وبالرغم من محاولات ويليامز، ستدخل الحكومة الجديدة إلى طرابلس.

ودعا الميهوب الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في تحيز البعثة الأممية للطرف الذي يملك المال بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا