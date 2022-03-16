صحة حكومة تصريف الأعمال تبحث التعاقد مع مركز الطب العالمي في مصر لعلاج مرضى الأورام

قام وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية على رأس وفد بزيارة تفقدية لمركز الطب العالمي في مصر لبحث إمكانية التعاقد على استقبال مرضى الأورام الليبيين.

وبحث الوكيل خلال الزيارة سبل إمكانية إرسال فرق طبية متخصصة لتنفيذ برامج توطين العلاج داخل ليبيا، وتنفيذ برامج تدريبية مختلفة للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

كما وأكد حرصه على الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الطبي، لتطوير الكوادر الطبية في ليبيا، وتحسين القطاع الصحي، وتوظيفها في برنامج توطين العلاج بالداخل والتأكد من توافر شروط التعاقد على استقبال المرضى الليبيين من الزراعات التخصصية ومرضى الأورام والجاما نايف، والعلاج الإشعاعي والمسح الذري.

من جانبه أبدى المدير العام للمركز كامل استعدادهم لاستقبال مرضى الأورام والزراعات المختلفة، ومعاملة المريض الليبي معاملة المصري، استنادا إلى اتفاقات ومراسلات سابقة بين الجانبين.

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