كلاب مسعورة تُحوِّل حياة طفلين لجحيم

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، أمس الثلاثاء. طفلين تعرضا لهجوم كلاب مسعورة في مكان أقامتهم بمصيف الجوهرة في بنغازي .

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء. إن الطفلين رواد وركان محمد الفارسي، وصلنا للمستشفى في حالة حرجة جداً. بعد تعرضهم للعض والنهش في أنحاء متفرقة من الجسم، من مجموعة كلاب مسعورة .

وأوضحت البرغثي، أن رواد (10 أعوام) توقف قلبه أكثر من مرة ويقبع في غرفة العناية الفائقة. وركان (11 عاماً) غادر العناية الفائقة ويقبع في القسم منذ صباح اليوم وسيكمل علاجه في قسم الحروق والتجميل. وكذلك شقيقه بعد خروجه من العناية.

وأضافت أن عظم الجمجمه كان واضح بسبب نهش وعض الكلاب، وتوجد بعض التشوهات في الوجه والجسم تحتاج إلى عمليات ترميم. مشيرة إلى أن والداي الطفلين فقدهما فذهب إلى الشاطئ للبحث عنهم، فوجد أكثر من 30 كلباً تهاجم الطفلين. ويوجد رجل يحاول إنقاذهما وإبعاد الكلاب عليهما .

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في بنغازي، حيث هاجمت الكلاب المسعورة أطفالاً في المدينة. مما اضطرهم عمل عمليات جراحية وتجميلية نتيجة عض والنهش الكلاب.