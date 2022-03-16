دي كارلو: نخشى المزيد من الانقسامات وأولويتنا اجراء الانتخابات وحماية منجزات لجنة 5+5

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو ان الأمم المتحدة تضع الوصول إلى التوافق واجراء الانتخابات كأحد أبرز أولولياتها وتخشى من أن عدم الوصول إلى حلول سياسية قد يؤدي إلى الانقسام وأشارت إلى ان مجلس النواب أطلع الأمم المتحدة على إجراءات التعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف حكومة جديدة.

وأكدت دي كارلو ان الأمم المتحدة تركز على حماية عمل اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة من الآثار السلبية للأزمة السياسية واستمرار عملها في ضمان سحب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأكدت أن اللجنة العسكرية تسعى مع المراقبين الأممين لإنشاء مركز لهم في مدينة سرت معبرةً عن قلقها من إغلاق المجال الجوي.

وفي الشق الاقتصادي قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة دي كارلو ان الوضع الاقتصادي مقلق بسبب عدم وجود رقابة على الانفاق وعدم وجود ميزانية معتمدة حتى الان، كما تطرقت الى المشاكل التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط وعدم دفع رواتب حرس المنشآت النفطية.