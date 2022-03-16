غويريني: إيطاليا تريد مواصلة مسار الحوار بين الأطراف الليبية

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن بلاده تريد مواصلة مسار الحوار بين الأطراف في ليبيا إلى جانب دعم الجهود؛ من أجل الوصول لعملية الاستقرار في البلد المتوسطي، مضيفًا أنه يجب ألا يصرف ما يحدث في أوكرانيا انتباه حلف شمال الأطلسي عن جناحه الجنوبي.

جاء ذلك خلال مشاركة غويريني في الدورة 23 للجنة العسكرية المشتركة الإيطالية التونسية في العاصمة تونس، مشددًا على أن البحر الأبيض المتوسط يعد محوريا بالنسبة لسياسة بلاده الدفاعية على الرغم من الاهتمام العالمي بالوضع في أوكرانيا في هذه الفترة.

كما التقى غويريني الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير دفاعه عماد مميش؛ لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين والوضع الإقليمي مع التركيز على ليبيا ومنطقة الساحل.

واعتبر غويريني أن التعاون بين البلدين يعد أمرًا أساسيًا لأمن منطقة المتوسط.

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