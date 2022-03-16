ليبيا الان

غويريني: إيطاليا تريد مواصلة مسار الحوار بين الأطراف الليبية

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن بلاده تريد مواصلة مسار الحوار بين الأطراف في ليبيا إلى جانب دعم الجهود؛ من أجل الوصول لعملية الاستقرار في البلد المتوسطي، مضيفًا أنه يجب ألا يصرف ما يحدث في أوكرانيا انتباه حلف شمال الأطلسي عن جناحه الجنوبي.

جاء ذلك خلال مشاركة غويريني في الدورة 23 للجنة العسكرية المشتركة الإيطالية التونسية في العاصمة تونس، مشددًا على أن البحر الأبيض المتوسط يعد محوريا بالنسبة لسياسة بلاده الدفاعية على الرغم من الاهتمام العالمي بالوضع في أوكرانيا في هذه الفترة.

كما التقى غويريني الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير دفاعه عماد مميش؛ لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين والوضع الإقليمي مع التركيز على ليبيا ومنطقة الساحل.

واعتبر غويريني أن التعاون بين البلدين يعد أمرًا أساسيًا لأمن منطقة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك