المنفي يبحث الصعوبات التي تواجه المصرف الزراعي

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دور المصرف الزراعي في دعم المزارعين والجمعيات والشركات الزراعية، من خلال تقديمه للتسهيلات التي تساعدهم في سد احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية.

وتم خلال اللقاء الذي جمع المنفي برئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي، وعدد من المسؤولين بالمصرف بديوان المجلس الرئاسي، مناقشة الإجراءات التي ساهمت في توحيد إدارة المصرف الزراعي من أجل الارتقاء بمستوى خدماته، كما تم استعراض آلية عمل المصرف واختصاصاته، ودوره في دعم وتشجيع قطاع الزراعة، والمشاكل والصعوبات التي تحول دون قيامه بالمهام الموكلة له.

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