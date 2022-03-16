البحث الجنائي يهدد بغلق المخابز المخالفة وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية

حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أصحاب المخابز في مدينة بنغازي من مخالفة التسعيرة الجديدة التي حددتها وزارة الاقتصاد بمراقبة التسعيرة، عبر إغلاق المخابز المخالفة.

إدارة البحث الجنائي وفي بيانها عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، أوضحت أن من يخالف التسعيرة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، مطالبة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة المحددة لدى قسم الظواهر السلبية التابع للإدارة، لافتة إلى ضرورة الأخذ بالتغيرات الحاصلة في الأسعار العالمية لمادة الدقيق.