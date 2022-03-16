الساعدي: النهر الصناعي مرّ بجميع الاعتداءات التي تخطر على البال

قال مدير قسم الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إن ليبيا مرت بجميع الاعتداءات التي تخطر على البال والجهاز تكلف المليارات نتيجة الاعتداءات الأخيرة.

واضاف «الساعدي» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «قدمنا مسودة قانون لمجلس النواب وأقر قانون رقم 7 لسنة 2021 الذي يوجد به عدة أحكام تبدأ من السجن والغرامة لكل نوع من الاعتداءات وعلى الجهات القضائية والشرطية والضبطية أن تنفذ القانون».

وتابع «بعض المزارع في المنطقة الغربية يقومون بعملية الري بالغمر، والوصلات غير الشرعية قصة مزعجة جدًا وهذه المياه تؤثر بشكل مباشر على المنظومة، والمنطقة الغربية تمتاز عن الشرقية لأنها ذات ضغوط عالية».

ومضى قائلا، «أي شخص يحاول فتح صمام سيؤذي نفسه ولن يستطيع السيطرة على تسرب المياه الذي سيكون أكثر من 300 متر مكعب لأن الضغط العالي سيكون أكثر من 20 بارك».

واستطرد، «الاعتداء الواحد سيترتب عليه إيقاف الضخ بالإضافة إلى تكاليف الصيانة، وهناك اعتداء آخر وهو سرقة الكوابل النحاسية وهذا يؤدي إلى عملية انهيار سريعة، فسرقة النحاس تُعني انقطاع الحماية عن الأنبوب، ويكون معرض للانهيار بشكل أسرع».

واستكمل «هناك اعتداء آخر على المراقبة الصوتية والتي تختص بمراقبة الأنبوب وضمان جودته، ويجب ألا ننسى تفجير خط المسار واستغلال الموضوع لأغراض شخصية».

واختتم بقوله، «يقوم بعض الصيادين في موسم الصيد بإطفاء الآبار في حقل السرير ولأن السيستم مسروق لابد من أن يأتي المشغلون لكل بئر ويقومون بتشغيله».