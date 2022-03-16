ليبيا ضمن أجندة البحث بين لافروف وأوغلو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه سيبحث مع نظيره التركي سيرغي لافروف الأربعاء؛ تطورات الوضع في كلٍّ من ليبيا وسوريا ومنطقة قره باخ وأفغانستان.

جاء ذلك في مستهل محادثات لافروف مع أوغلو في موسكو، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وضرورة تسويتها في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقله موقع “أر تي” الروسي.

وكان لافروف قد أشار، في كلمة وجهها للمشاركين في مؤتمر الشرق الأوسط الذي عقد في فبراير الماضي؛ إلى أن روسيا تحافظ على اتصالات مع جميع القوى السياسية الرئيسة في ليبيا، وتأمل في ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة، إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية.

جديرٌ بالذكر أن روسيا رحبت بمنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مبديةً استعدادها للتعاون معها معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الطويلة في ليبيا.

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