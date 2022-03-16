الوطنية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بإعادة استئناف الرحلات الداخلية

أخبارليبيا24

طابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا النائب العام. إصدار تعليماته للجهات المختصة بإعادة استئناف الرحلات الداخلية أمام المواطنين.

وطالبت اللجنة كذلك في بلاغها بفتح تحقيق في ملابسات إصدار وزير المواصلات. تعليماته إلى مصلحة الطيران المدني بتعليق وإيقاف الرحلات الداخلية بين المطارات بالمنطقة الشرقية والغربية.

وأوضحت اللجنة ان التحقيق من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن إصدار التعليمات التي قضت بتعليق الرحلات الداخلية.

وأكدت أن تعليق الرحلات ترتب عنها مخالفات وتجاوزات قانونية وحقوقية. ألحقت الأذى والضرر بالمصلحة العامة للدولة، وللمصلحة العامة للمواطنين.

وأشارت إلى أن تعليق الرحلات تم دون أي مبررات موضوعية وقانونية لهذا الإجراء. موضحة أن هذا الإجراء التعسفي والمشين زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يمر بها المواطنين.

وأفادت أنه رغم المناشدات والدعوات والمطالبات الداخلية والخارجية. من عديد المؤسسات والكيانات، إلا أنه لا زال لليوم الرابع عشر على التوالي يستمر تعليق رحلات الطيران الداخلية.

وأكدت أن هذه الواقعة تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة ولحرية التنقل والسفر لجميع المواطنين دونما أي عراقيل أو قيود.