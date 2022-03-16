الدبيبة: على “أوبك” تغطية العجز الدولي في الطاقة

حث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على زيادة الإمدادت للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة، الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”: “وضعنا خططا سريعة لتوفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط ورفع القدرة التخزينية والتصديرية لليبيا للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة”.