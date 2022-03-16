ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 March, 2022

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،خطابا إلى النائب العام ، والذي طالبت من خلاله إصدار تعليماته للجهات المختصة بإعادة استئناف الرحلات الداخلية أمام المواطنين.

وكما طالبت اللجنة ، في بلاغها بفتح تحقيق في ملابسات تعليق الرحلات الداخلية ، وذلك من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن إصدار التعليمات التي قضت بتعليق الرحلات الداخلية، وما ترتب عليها من مخالفات وتجاوزات قانونية وحقوقية ألحقت الأذى والضرر بالمصلحة العامة للدولة، وللمصلحة العامة للمواطنين.

وقالت اللجنة ،إن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق رصد، في 09/مارس/ 2022م، إصدار وزير المواصلات والنقل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تعليماته إلى مصلحة الطيران المدني بتعليق وإيقاف الرحلات الداخلية في ما بين المطارات بالمنطقة الشرقية والغربية دونما أي مبررات موضوعية وقانونية لهذا الإجراء.

مشيرة أنه ترتب على هذا الإجراء التعسفي والمشين من زيادة تفاقم للمعاناة وللأزمة الإنسانية التي يمر بها المواطنين جراء تردي جميع الخدمات الأساسية، وبالإضافة إلى إلحاق الضرر بالمواطنين المستخدمين للرحلات الداخلية وتكبيدهم عناء السفر وتكاليفه الباهضة والتنقل براً،.

وقالت اللجنة إنه وبالرغم من المناشدات والدعوات والمطالبات الداخلية والخارجية من عديد المؤسسات والكيانات، إلا أنه لا زال لليوم الرابع عشر على التوالي يستمر تعليق رحلات الطيران الداخلية، وبالنظر إلى الآثار القانونية لهذه الواقعة والتي تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة ولحرية التنقل والسفر لجميع المواطنين دونما أي عراقيل أو قيود، ناهيك عن إن هذه الواقعة تمثل أيضاً انتهاكاً جسيم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديداً ما نصت عليه المادة (13) من الإعلان، وكذلك الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، والتي من بينها ما نصت عليه أحكام المادة (301) فيما يتعلق بالاعتداء على السلامة العامة من قانون العقوبات الليبي.