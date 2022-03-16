تحليق جديد للقوات الجوية التركية نحو الوطية

رصد موقع itamilradrar صباح اليوم، الأربعاء، تحليقًا جديدًا للقوات الجوية التركية بين تركيا وليبيا.

وأفاد الموقع المتخصص بحركة الملاحة الجوية، بمغادرة طائرة من طراز إيرباص (A400M Reg. 18-0094 – Callign TUAF220) من أنقرة الساعة 07:27 بتوقيت وسط أوروبا، متجهة نحو غرب ليبيا.

وهبطت الطائرة في وجهتها النهائية وهي قاعدة الوطية، غرب طرابلس، في حوالي الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا.

وتكثر الطلعات الجوية التركية تجاه ليبيا مؤخرًا، مما يُناقض تعهدات تركيا المستمرة بالبدء في إنهاء تدخلها العسكري في ليبيا، وسحب مرتزقتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية