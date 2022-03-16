البريقة تؤكد استمرارها في تصنيع وحدات تعبئة غاز الطهي الفورية وبالمجهود الذاتي

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط باستمرارها في تصنيع وحدات تعبئة غاز الطهي الفورية وبالمجهود الذاتي، مستهدفة بذلك كل المناطق ودون استثناء، ومشيرة إلى أن الوجهة الحالية هي مدينة البيضاء، لتنصيب وحدة تعبئة فورية بطاقة إنتاجية تبلغ 400 أسطوانة في الساعة.

كما أكدت الشركة أن مركز خدمات الشركة سيكون مقرا لهذه الوحدة، حيث تستهدف الشركة من خلال استراتيجيتها تغطية احتياجات ومتطلبات كافة المناطق من هذه الوحدات التي تم تصنيعها بأياد ليبية 100% لتغطي المناطق النائية والشريط الساحلي ومدن الجبلين الغربي والأخضر وبلديات الجنوب.

وأكدت الشركة عزمها على المضي قدما في تصنيع وحدات أخرى تستهدف كافة المدن والمناطق، حتى اكتفاء جميع المناطق من هذه الوحدات التي يتم تصنيعها وتحويرها داخل مستودعات الشركة ومن خلال إمكانياتها الذاتية.

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