بعد أكثر من 100 عام..بلدية طبرق تشرع في رصف طريق التسليح – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24- خاص

شرعت بلدية طبرق اليوم الأربعاء في المرحلة الأولى من مشروع رصف طريق التسليح بطول 1500 متر.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية:”شرعت الشركة في مشروع رصف طريق التسليح. أحد أقدم الأحياء السكنية بالمدينة”.

وأضاف بوالخطابية لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا الطريق القديم لم يتم صيانته ورصفه منذ أكثر من 100 عام.

وتابع رئيس المجلس :”آلاف البيوت السكنية في هذا الحي يعانون المشاكل الكثيرة في التحرك إلى المدارس والأسواق”.

وأشار إلى أنه سيتم إنارة هذا الطريق بنظام الطاقة الشمسية. مؤكدًا أنه لأول مرة يتم استخدام هذا النظام في طبرق.

وأكد بوالخطابية أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروع عن طريق مكتب المشروعات بالبلدية. موضحًا أنه لديهم الكثير من المشاريع الهامة في الطرق والمياه.