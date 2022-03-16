عون: يجب عدم المساس بالحقول والموانئ النفطية تحت أي ظرف

قال وزير النفط بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون إن وزارته لا تؤيد أخذ الحقوق بالقوة والإضرار بالمصالح العامة التي تمس كل الليبيين.

وأضاف عون في تصريحات على هامش اجتماع تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، “رسالتنا واضحة وهي أننا مع إحقاق الحقوق ومع التنمية المتوازية في كافة ربوع الدولة الليبية وإنصاف المواطنين، ويجب عدم المساس بالمنشآت والحقول والموانئ النفطية، تحت أي ذريعة وتحت أي ظرف”.

وتابع الوزير: “لا توجد مشكلة في استيراد الوقود اللازم للسوق المحلية والمشكلة هي في سحب الوقود عن طريق السيارات التي تقوم بهذا العمل”.

وواصل عون: “منذ أن استلمت الوزارة كنت أحد المشجعين للاستثمار الخاص وتقدمنا بالعديد من المذكرات لمجلس الوزراء بهذا الخصوص”، مردفا: “بالإصرار والعزيمة سنصل إلى هدفنا وهو إنجاز المشاريع والاستثمار الداخلي من أجل مصلحة الدولة الليبية ومن أجل التخفيف على القطاع العام بشأن عدد الموظفين”.

وأكد أن وزارة النفط والغاز يمكنها المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيماويات والصناعات الأخرى التي تعتمد على المنتجات النفطية.