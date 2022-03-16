مؤكدًا دعم مبادرة وليامز..الرئاسي لن يسمح عودة البلاد إلى الانقسام المؤسسي

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قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة اليوم الأربعاء. إن المجلس شدد على أنه لن يسمح بعودة البلاد إلى أي انقسام مؤسسي.

وأضافت وهيبة أن الرئاسي أكد خلال الاجتماع مع عدد من السفراء على أنه لن يكون هناك أي تصعيد عسكري قد يحدث.

وأوضحت المتحدثة. أن المجلس الرئاسي أكد على دعمه لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في دعم مجلسي النواب والدولة في إيجاد قاعدة دستورية توافقية.

وتابعت أن السفراء الحاضرون أكدوا على تثمينهم لدور المجلس الرئاسي. طيلة المدة الماضية بعمله الذي اتسم بالاتزان والحياد وعمله مع كل الأطراف.

وذكرت وهيبة أن السفراء أشادوا كذلك بوقوف الرئاسي على مسافة واحدة من الجميع. والعمل المشترك الذي حافظ على وحدة البلاد وحافظ على وحدة المؤسسات السيادية.

وأفادت المتحدثة أن السفراء شددوا على ضرورة العمل على استكمال المسار الاقتصادي. إلى جانب دعم مبادرة وليامز لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية تمكن من إجراء الانتخابات.

وبينت وهيبة أن نائب الرئيس عبدالله اللافي. أطلع السفراء على ما تم إنجازه في ملف المصالحة من قبل المجلس الرئاسي.

ولفتت إلى أن السفراء أكدوا دعمهم لجهود المصالحة وما تم تشكيله من لجان والعمل على الميثاق الوطني الجامع لإنجاز المصالحة.