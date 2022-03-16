المندوب الأمريكي يدعو لفتح المجال الجوي المحلي فورا لتجنب الانقسام

أكد المندوب الأمريكي لدى مجلس الامن ان الوضع في ليبيا مثير لقلق بلاده البالغ وأن الشعب الليبي واضح في مطالبه بإجراء الانتخابات وانهاء الخلافات بين القادة السياسيين.

كما أكد دعم بلاده للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز من اجل الحوار والتوافق واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، وحث المندوب الأمريكي مجلسي النواب والاستشاري على الانخراط في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وهدد المندوب الأمريكي كل من يعرقل العملية السياسية الانتقالية والانتخابات بعقوبات وجزاءات من مجلس الامن.

وعبر عن قلق بلاده من إغلاق المجال الجوي الداخلي ودعا لفتح المجال الجوي فورا لتجنب الانقسام ، مشدداً على رفض بلاده للتصعيد العسكري وللتدخل الأجنبي و وجود المرتزقة والقوات الأجنبية واعتبر ذلك مزعزعا للمنطقة وللتجارة العالمية، مرحباً بالتقدم الذي تحرزه اللجنة العسكرية المشتركة كما دعا لعدم تسيس المؤسسات ..