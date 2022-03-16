ويليامز تحث النواب على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

شهدت العاصمة التونسية -الثلاثاء- لقاءً جمع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بمجموعة من أعضاء البرلمان الليبي، ناشدت خلاله مجلس النواب بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية.

وقالت ويليامز في تغريدة لها على حسابها في تويتر: إن “الأعضاء طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلاً عن رؤاهم حول سبل المُضي قُدماً”.

وناقشت ويليامز مع الأعضاء -بالتفصيل- مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة، كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن ويليامز قد التقت الأسبوع الماضي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي -في طرابلس- وأطلعته على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، حيث أعرب عن دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة.

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