مكافحة الأمراض يبين أي الجرعة التنشيطية المناسبة للذين تلقوا جرعتين

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أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أي جرعة تنشيطية “الثالثة” التي يسمح بتلقيها ممن قاموا بتلقي جرعتين في وقت سابق.

وذكر المركز أن الحاصلون على لقاح سينوفارم في الجرعتين الأولى والثانية. يتم تطعيمهم بلقاح سينوفارم أو فايزر في الجرعة التنشيطية الثالثة.

وأشار إلى أن الحاصلون على لقاح سبوتنيك في الجرعة الأولى والثانية. يتم تطعيمهم بلقاح فايزر الجرعة التنشيطية الثالثة.

أما الحاصلون على لقاح فايزر كجرعة أولى وثانية. أفاد المركز أنه يتم تطعيمهم بنفس اللقاح في الجرعة التنشيطية الثالثة.

وأكد أن الحاصلون على لقاح أسترازينيكا في الجرعتين الأولى والثانية. يحصلون على فايزر كجرحة ثالثة.

ولفت المركز إلى أن الحاصلون على لقاح سبوتنيك في الجرعة الأولى. ولقاح سينوفارم أو أسترازانيكا كجرعة ثانية. يتم تطعيمهم بلقاح فايزر كجرعة ثالثة.

وأضاف أن الحاصلون على لقاح أسترازانيكا كجرعة أولى. ولقاح فايزر أو سينوفارم كجرعة ثانية. يحصلون على نفس نوع الجرعة الثانية كجرعة ثالثة.