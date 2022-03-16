وليامز تطالب مجلس النواب بالإسراع بالرد على مقترح الأمم المتحدة

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، يوم أمس، بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية.

وناشدت وليامز، بحسب تغريدة عبر حسابها في تويتر، مجلس النواب بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية.

وطرح الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما.

وناقشت، وليامز بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة، مشددة على أهمية إعادة بناء التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.