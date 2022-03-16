انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بالمختبر الطبي المرجعي طبرق

انطلقت بالرعاية الصحية الأولية، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للمتقدمين للعمل بالمختبر المرجعي طبرق، الذي استهدف طاقم التمريض.

وقال مدير عام المختبر الدكتور الطائع هاشم صالح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن البرنامج التدريبي استهدف الطواقم التمريضية بأقسام المختبر، بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة، بما يضمن توفير رعاية صحية ذات جودة عالمية.

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وأضاف أن المختبر يستثمر في القوى البشرية من العاملين به، سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية من خلال عمليات التدريب والتطوير المستمر، ما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة في الفترة المقبلة للمنطقة.

وفي يناير الماضي، صدر قرار بإنشاء المختبر الطبي المرجعي طبرق بإدارة الدكتور الطائع هاشم صالح إسماعيل، ليقدم خدماته في المنطقة في مختلف تخصصاته .

البرنامج التدريبي بالمختبر الطبي المرجعي طبرق, (الإنترنت)

البرنامج التدريبي بالمختبر الطبي المرجعي طبرق, (الإنترنت)