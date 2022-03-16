الدبيبة يحث دول أوبك على زيادة الإمدادات لتغطية العجز

العنوان – طرابلس

حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، دول أوبك على زيادة الإمدادات.

وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” ‏:” نحث دول أوبك على زيادة الإمدادت للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة”.

وأضاف رئيس الحكومة :”كما أننا وضعنا خططًا سريعة لتوفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة”.

وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط ورفع القدرة التخزينية والتصديرية لليبيا للمساهمة في تخفيف آثارها.