النهر الصناعي يباشر مشروعه لتغذية الأحياء الواقعة شرق بنغازي

باشر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صيانة خطوط الشركة المتعلقة بمدينة بنغازي، للحفاظ على استقرار شبكة مياه الشرب بالمدينة وتغذية ضواحيها الشرقية.

وبدأت فرق التشغيل والصيانة بمنظومة السرير _سرت / تازربو_ بنغازي بأعمال الكشف والتنظيف للخط الواصل لغرفة تخفيض الضغط رقم “5”، ويهدف المشروع لتغذية الأحياء والمناطق الواقعة شرق مدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي – وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للجهاز.

وأشار الجهاز في منشور له في هذا الصدد، إلى أن عملية تنفيذ المشروع تتم بالتنسيق مع بلدية بنغازي، فيما أكد المهندس فوزي طرينة أن أكثر من 85% من الأعمال الكهروميكانيكية قد اكتملت، وحالياً في انتظار استكمال بقية الأعمال الإنشائية من قبل المقاول المنفذ.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع النهر الصناعي الذي يغطي حاجة شمال ليبيا على طول الساحل بالمياه العذبة الصالحة للشرب ينقسم إلى خطين، الخط الشرقي المغذي لمدينة بنغازي وعموم مدن الشرق الساحلية وينبع من حقول المياه في الجنوب الشرقي حيث تازربو والسرير، فيما يمتد خط النهر الصناعي الثاني من حقول المياه في الجنوب الغربي حيث منطقة جبل الحساونة بوادي الشاطئ، ليغذي مدن الساحل الغربي وفي مقدمتها العاصمة طرابلس وما دار حولها من مدن وإلى غاية سرت شرقاً.

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