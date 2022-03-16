المندوب الفرنسي يؤيد انتخابات رئاسية وبرلمانية ويشدد على التوزيع العادل للموارد المالية

شدد المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي على ضرورة تجنب كل ما يهدد تحقيق التقدم السياسي في ليبيا والحفاظ على مكتسبات الحوار ووقف إطلاق النار والاستقرار وحرية الحركة والتنقل عبر أراضي وأجواء البلاد

وهدد المندوب الفرنسي بفرض عقوبات من مجلس الأمن على أي فرد أو كيان يهدد السلام والأمن، مؤكداً على أن بلاده تؤيد أجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة باعتبارها الضامن للاستقرار ودعم عمل اللجنة العسكرية وسعيها لاخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

كما دعا مندوب باريس كافة الأطراف الى تنفيذ خارطة الطريق واجراء حوار شامل لتشكيل سلطة تنفيذية واحدة في طرابلس قادرة على حكم كل أراضي البلاد.

وشدد على ضرورة ان يضمن مصرف ليبيا المركزي توزيعا عادلا ومنصفا لموارد البلاد المالية.