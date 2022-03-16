روزماري: ستيفاني قدمت مساعيها الحميدة للدبيبة وباشاغا لتخطي الجمود السياسي

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أن منظمة الأمم المتحدة تلقت تقارير مفادها بأن التصويت الذي عقده مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، شابه أخطاء إجرائية وتلقى بعض الأعضاء تهديدات ما أثر على مصداقية العملية.

وقالت «ديكارلو»، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، «منذ تصويت الأول من مارس، اتسم الوضع ميدانيًا بالهدوء، لكن شهدنا توترات سياسية بسبب الولاءات المنقسمة بين الجماعات المسلحة في غرب ليبيا».

وأضافت «قيادة حكومة الوحدة الوطنية رفضت شرعية هذا التصويت وأكدت أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة»، متابعة «قطاع النفط في ليبيا يواجه تحديات عدة أدت إلى وقف الإنتاج لعدة أيام».

وتابعت «مصرف ليبيا المركزي اضطر إلى صرف رواتب الموظفين من موازنة 2020 بسبب عدم اعتماد الميزانية الجديدة»، مشيرة إلى أن «مستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز واصلت مشاوراتها مع نطاق واسع من الجهات الفاعلة السياسية والأمنية الليبية والمجتمع المدني».

واستطردت، «ويليامز قدمت مساعيها الحميدة للدبيبة وباشاغا لتخطي هذا الجمود السياسي، وتركز الأمم المتحدة في جهودها على وجود توافق في الآراء بين المؤسسات الليبية لعقد انتخابات في أقرب فرصة ممكنة».

واستكملت «يوم 3 مارس دعت ويليامز مجلسي النواب والدولة لتعيين 6 أعضاء لكل منهما لتشكيل تلك اللجنة المشتركة واستجابا بالفعل للمبادرة».

وأكدت «بالأمس عيّن مجلس الدولة ممثلي هذه اللجنة ونتوقع من مجلس النواب أيضًا أن يحذو نفس الحذو في الأيام القادمة لتجنب أي تأخير في هذه العملية، والأمم المتحدة والشركاء الدوليين رحبوا بهذه المبادرة».