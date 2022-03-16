ليبيا تسلم مصر 8 مهاجرين من مواطنيها بعد إنقاذهم من الغرق

تسلمت القاهرة من السلطات الليبية، الأربعاء، ثمانية شباب مهاجرين، بعد إنقاذهم من الموت في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، وفقًا لما أورده موقع “القاهرة 24″، بحسب مصدر أفاد بآخر تطورات أزمة الشباب المهاجرين بطرق غير قانونية إلى ليبيا.

وأضاف “القاهرة 24” أن التسليم تم عبر منفذ امساعد البري ونشرت نسخة من المستند الرسمي الذي يتضمن أسماء المهاجرين غير القانونيين، فيما كشف أحمد المغربي، نقيب عام الصيادين، في تصريحات سابقة تفاصيل غرق مركب مصرية، أمام سواحل مدينة طبرق، الجمعة الماضية، وعلى متنها 20 شابًا مصريًا خرجوا بطرق غير شرعية من البلاد، وتم دفع 200 ألف جنيه من كل شاب للسمسار الذي ساعدهم في الهجرة غير القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة التهريب على مختلف أنواعه وأشكاله من تهريب السلع والممنوعات والبضائع إلى تهريب البشر ينشط على طول خط الحدود الليبية المصرية، علاوةً على الدخول غير القانوني لصيادي السمك من الجانبين، وآخرها ضبط مركب صيد على متنها أكثر من 20 شابًا غرقت عند السواحل الليبية، وأنقذ حرس السواحل المصرية نحو 18 شخصًا منهم، وتم تسليمهم للسلطات الليبية.

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