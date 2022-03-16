ستيفاني: أناشد البرلمان الليبي بسرعة الرد على «مبادرتي» لإنجاز قاعدة دستورية

ناشدت ستفياني وليامز، المستشارة الأممية، مجلس النواب بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية.

وأكدت ستفياني، في تغريدة لها عبر تويتر، أنها التقت بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية ، وطرح الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في بلادهم، فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما.

واضافت أنهم ناقشوا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة، كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.