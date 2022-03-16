البرنامج الإنمائي يُسهم في تهيئة مركز التطعيمات بسبها

أنهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صيانة وتهيئة الطابق الثاني بالعيادة الذهبية بمدينة سبها، وهي المرفق الوحيد الذي يقدم التطعيمات في المدينة بعد أن تعرضت لأضرار بالغة عام 2014.

وأفاد البرنامج في منشور بأن عملية تجديد الطابق الثاني تمت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تهيئة الطابق الثاني المخصص لأمراض النساء والتوليد وطب الأطفال ومختبر الدم، مما أتاح لحوالي 96000 مريض سنويًا الوصول إلى المزيد من الخدمات.

وأشار البرنامج أن مركز التطعيم الحيوي يقدم خدماته لـ180 طفلاً أسبوعياً، حيث كان الطاقم الطبي العامل يعاني من الركام والتلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي.

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