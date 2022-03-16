لأول مرة منذ 100 عام.. صيانة طريق التسليح في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

شرعت بلدية طبرق اليوم الأربعاء في رصف المرحلة الأولى بطول 1500 متر من طريق التسليح، وذلك لأول مرة منذ مائة عام، حسب رئيس المجلس البلدي.

وقال، فرج بوالخطابية، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، لأخبار ليبيا 24، إن شركة الآمال الدائمة بدأت في تنفيذ مشروع رصف طريق التسليح، أحد أقدم الأحياء السكنية بالمدينة.

وأكد بوالخطابية، أن هذه الصيانة هي الأولى من نوعها على الطريق منذ أكثر من 100 عام.

معاناة

وذكر، أن سكان الحي يعانون مشاكل كثيرة في التحرك من الحي إلى المدارس والأسواق. وأوضح، أن رئاسة الوزراء ووزارة المواصلات ووزارة الحكم المحلي كان لهم دور كبير في هذا المشروع.

وأكد، أنه ستتم إنارة الطريق بنظام الطاقة الشمسية، وذلك لأول مرة في طبرق. ولفت إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ المشروع عن طريق مكتب المشروعات بالبلدية.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، “لدينا الكثير من المشاريع الهامة في الطرق والمياه سيشاهدها المواطن خلال العام الحالي.”