موظفو جامعة بني وليد يطالبون النائب العام بتطبيق القانون رقم 4 لسنة 2018

طالب موظفو جامعة بني وليد، في وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، النائب العام بتطبيق القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم الصادر عن مجلس النواب، ووضع حل سريع، والضغط على المعرقلين لحصول الموظفين على حقوقهم المادية.

وأكد موظفو جامعة بني وليد رفضهم التام الزج بهم في الشؤون السياسية التي ليست لهم علاقة بها، مناشدين وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الخروج في موقف واحد ومخاطبة المسؤولين في الدولة ووضعهم في الصورة لما يعانيه الموظفون من تدني مرتباتهم؛ مما انعكس على أداء مهامهم.

ونبه موظفو جامعة بني وليد خلال وقفتهم إلى أنهم سيضطرون إلى تصعيد احتجاجهم في حال لم يتم تفعيل القرار رقم (554) المتعلق بزيادة مرتبات قطاع التعليم العالي.