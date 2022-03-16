أنباء عن مساع أممية لإقناع باشاغا بالتوصل لاتفاق مع الدبيبة

قالت مصادر غربية في تونس، إنه من المتوقع أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وأضافت المصادر أن الاتصال يهدف إلى محاولة إقناع باشاغا بالتوصل إلى اتفاق مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتشكيل ما يشبه الحكومة الانتخابية، وتجنب اندلاع صراع بينهما.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال المتوقع لن يكون من أجل الاعتراف الدولي بحكومة باشاغا، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتتوالى الأصوات الداعية إلى تجنب نشوب نزاع مسلح بين الدبيبة وباشاغا، خاصة بعد التحرك العسكري الذي شهدته المنطقة الغربية قبل أيام من قبل أطراف موالية لكل منهما.

وسبق أن كشف السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مقابلة صحفية أن الدبيبة وباشاغا لا يريدان الانزلاق نحو العنف، مضيفا أن الحالة السائدة في ليبيا بعد السنوات العشر الماضية لن تسمح بعودة العنف من جديد، وسيكون هناك رفض كامل لأي تحرك في هذا الاتجاه.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أكد قبوله وساطات ومبادرات تقدمت بها دول إقليمية ودولية، لإيجاد حل للأزمة مع حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

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