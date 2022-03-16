وزير الدفاع الإيطالي يُجدّد دعم بلاده لمسار الحوار بين الأطراف الليبية

روما 16 مارس 2022 (وال)- أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني اليوم الثلاثاء، أن بلاده تريد مواصلة مسار الحوار بين الأطراف الليبية وضمان دعمها لعملية الاستقرار.

وجدد غويريني – في كلمة له خلال الدورة الثالثة والعشرون للجنة العسكرية المختلطة الإيطالية التونسية في تونس – تأكيده على استعداد بلاده لمواصلة مسار الحوار بين الأطراف، وضمان الدعم الإيطالي لعملية تحقيق الاستقرار، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. (وال)

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